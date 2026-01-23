即時中心／潘柏廷報導

日本東京當地時間23日（台灣時間23日）傍晚，有一名17歲的少年不明原因帶著剪刀，並在東京北區行駛的JR埼京線列車車廂內揮舞；雖現場乘客並無人因剪刀刺傷，但由於因事故緊急煞車，使得車廂內有3位民眾撞到頭部而受傷。目前犯嫌已經被東京警視廳逮捕，詳細持剪刀揮舞原因仍有待釐清。

綜合日媒報導，東京北區行駛的 JR 埼京線列車車廂內，當地時間23日下午4時20分左右（台灣時間23日下午3時20分）發生一名17歲少年拿剪刀揮舞的狀況。

雖然沒有任何人被剪刀直接刺傷，但列車緊急停車時，有3名年齡介於60多歲至80多歲的男女因撞到頭部等原因受傷；警視廳獲報後抵達現場，並將少年直接逮捕，更查扣剪刀。

根據JR東日本透露，因埼京線發生車廂內糾紛而一度停駛的埼京線、京濱東北線、宇都宮線、高崎線以及湘南新宿線，皆已於下午6時過後陸續恢復行駛。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／東京JR出事了！17歲少年車廂揮舞剪刀 警方當場逮捕

