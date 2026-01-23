東京JR列車驚魂！17歲少年車廂內揮刀 警方緊急出動制伏

東京警視廳今日下午制伏一名在JR埼京線列車車廂內疑似持刀揮舞的男子，目前尚未發現有人受傷。事件導致包括埼京線在內的多條鐵路暫停營運，預計將於當地時間晚間18點左右恢復通車。

東京JR車廂驚傳揮刀事件。

根據警視廳表示，當地時間下午16點20分左右，一名目擊男性撥打電話報案，稱在行經東京北區的埼京線列車車廂內有「一名揮舞刀子的人」。警方迅速趕到現場，成功制伏這名疑似持有刀械的男子，據調查人員稱，被捕男子是一名17歲的少年，警視廳正在調查事件的詳細情況。

日本東日本旅客鐵道公司（JR東日本）表示，埼京線因下午16點20分左右在東京北區的十條站與赤羽站之間需要進行安全確認，目前已暫停大崎站至大宮站之間的列車運行。工作人員正在引導乘客疏散，截至目前為止尚未接獲任何傷亡報告。

事件影響擴大至多條鐵路線路。JR東日本進一步表示，受此車廂事件影響，埼京線、京濱東北線、宇都宮線、高崎線以及湘南新宿線均已暫停運行，預計將於當地時間下午18點左右恢復通車。

日本放送協會（NHK）直升機在下午17點左右拍攝的畫面顯示，埼京線列車停在鐵軌上，車廂內仍有多名乘客坐在座位上。列車周圍聚集了多輛警車及疑似警察人員。

警視廳正持續調查事件起因及詳細經過，並將適時對外說明最新情況。目前尚未公布被制伏男子的身分及持刀動機。

