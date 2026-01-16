東京JR山手線、京濱東北線突停電 停運一上午交通大亂

2026年1月16日，日本東京都內JR山手線與京濱東北線停運一上午，大批上班上學市民受影響。翻攝X平台



日本東京都內多條JR路線今天（1/16）上午因為停電事故大亂。日媒報導，由於JR東京「新橋-品川」段的設備今天凌晨停電，導致山手線與京濱東北線自首班列車起就停止運作，影響大批上班上學的市民。

共同社報導，JR東日本表示，今天共有67.3萬名旅客受到影響，至下午1時10分左右（台北時間12時10分），已全線恢復正常運行。

報導稱，JR「新橋-品川」段的設備停電發生於今天凌晨3時50分左右。當天上午8點前，東京警視廳和東京消防廳也接獲報案，稱JR田町站附近軌道區域起火，電力設備燃燒了約1個小時後被撲滅。

中央社報導，今天許多東京人被卡在車站一上午，社群媒體X平台有不少現場目擊照片，身穿大衣、提著公事包的上班族們，卡在品川站內動彈不得。部分列車停駛時卡在半路，乘客下車後沿著軌道步行疏散。有些車站突然爆出大量出站人潮，警方緊急出動引導通行。

上午7時20分左右，京濱東北線確認可重新送電，一度恢復行駛；然而，上午8時左右嘗試向山手線送電時，田町站附近的電力設備冒出濃煙，導致京濱東北線再度全線停駛。

JR東日本表示，目前正持續調查停電原因與設備狀況。國土交通省已要求JR東日本，儘速就事故原因與防止再發生提出報告。

