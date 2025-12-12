東元千萬美元投資 墨西哥馬達廠加速升級

▲ 東元將投資1000萬美元，用來提升墨西哥馬達廠的營運效率。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞]

東元12日公告，董事會通過由子公司德高國際（美國）有限公司執行對外投資案，投資金額1000萬美元。

東元說明，這筆投資主要用於提升墨西哥馬達廠的營運效率，並進一步強化集團在美墨加區域的供應鏈整合，提升在地競爭力，也呼應公司「強化北美供應鏈」的整體策略方向。

東元先前在法說會上指出，資料中心將是未來營運的重要成長引擎，公司將以「One TECO」解決方案模式承接專案，以帶動毛利率表現。不過，東元也坦言，美國本土資料中心市場要形成較具規模的營收貢獻，時間點可能落在2027年之後。

雖然大單效益仍待發酵，東元透露，目前在美國市場已拿下約700萬美元的高壓變壓器訂單；同時規劃於2027年至2028年在觀音興建新變壓器廠，目標最大年產能可達13億元，為後續成長動能提前布局。

