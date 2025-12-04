東元為慈濟醫院客製化5大系統節能方案 估年省電1224萬餘度

東元電機今（4）日宣布與佛教慈濟醫療財團法人簽署合作意向書(MOU)，展開大型深度節能合作，將以整合性能源服務協助慈濟醫療體系加速達成「用電量與碳排量雙降」的目標。依初步規劃，專案若能全面落實應用於慈濟八大院區，預估每年可節省1224萬3584度電，同時每年減少5803公噸二氧化碳當量（CO2e）排放，減碳效益相當於約14座大安森林公園一年的吸碳量。

東元針對慈濟院區空調、照明、電力、電梯及醫療氣體等五大主要耗能系統，提出量身設計的深度節能方案，涵蓋多項高效能技術升級。重點包含：以空調系統水側節能方案優化最大能耗來源、導入高效率照明方案兼顧明亮度與節電、以非晶質變壓器等設備提升電力系統效率、裝設電梯動力回升系統回收減速煞車能量再利用，以及提升醫療氣體供應系統運轉效率。

除硬體升級外，東元並搭配能源管理平台（EMS），可整合各院區既有圖控系統，長期、即時蒐集用電與能效數據，作為節能績效追蹤與維運管理的依據，確保節能成果「看得見、算得出、並持續發生」。

東元董事長利明献指出，東元與慈濟攜手合作，將以「不影響醫療品質、卻能持續降低能耗」為核心目標，不僅可大幅降低醫療機構日常的高耗能負荷，更將打造一套可複製、兼顧安全與可靠度的醫療節能典範。

東元與佛教慈濟醫療財團法人的合作意向書（MOU）簽署儀式，在環境部舉行，由環境部長彭啟明見證，東元電機董事長利明献與慈濟醫療執行長林俊龍代表簽署。

利明献表示，東元此次響應環境部推動大型節能專案，與慈濟醫療體系聯手打造具指標性的綠色醫療新典範，期待共同為臺灣淨零轉型貢獻心力；慈濟醫療林俊龍執行長指出，肯定東元團隊提出專業而詳細的規劃，協助慈濟各分院更有效率地推進節能減碳。

東元長期投入綠能科技與系統整合，針對高排放企業、醫院、學校、旅館、大型購物中心及公共基礎設施等場域，提供完整能源技術服務，近年來已完成眾多國內外節能專案，平均節能達30-40%。

東元例舉，在公共基礎設施部分，今年參與台水節能績效保證專案，在不影響供水穩定的前提下，透過系統優化，預計年節電度數可達387萬度，減碳噸數達1834噸。而為強化企業節能減碳的服務量能，東元於今年7月正式成立「能源技術服務事業部（ESCO），展現從設備製造商轉型為能源整合服務供應商的決心，可望協助客戶一站式達成「節能減碳」與「營運韌性」雙目標。

