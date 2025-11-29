東元獎得主專精AI晶片 挑學生最愛運動、音樂才能

（中央社記者陳至中台北29日電）第32屆東元獎得主、工研院電子與光電系統所長張世杰專精AI晶片研究，他期盼青年在生活、工作中找到平衡，而在挑選人才時，他也發現具備音樂、運動才能，更具從事研究的潛力。

第32屆東元獎今天在台北舉辦頒獎典禮，共有8名得獎人，其中張世杰致力於半導體晶片最佳化設計，並曾推動「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）」，短短幾年就發展到170家企業參與。

張世杰接受中央社採訪時，談及科技業人才培育議題，他認為要從大學的通識教育著手。他說，現在的半導體通識教材還是偏難，須再簡化一些，讓更多不同領域的人，都有機會啟發對半導體的興趣。

張世杰也提到，企業徵才喜歡找「即戰力」，也就是所學符合專業的人，但其實只要做了1萬小時，就會成為那個領域的專家。所以他經常鼓勵學生，各個領域都要接觸一下；也建議業界、學界在挑選人才時更重視潛能，「要找的是fit（合適），而不是perfect（完美）。」

張世杰提到，他最近就發現如果有音樂、運動才能，往往也能在研究領域發展的很好。因為這些人往往經歷過刻苦訓練，且具備紀律、團隊合作精神，如果花了這樣多的時間投入音樂、運動，成績還不差，就是不可多得的人才。

另一名東元獎得主、成功大學智慧半導體與永續製造學院副院長周明奇致力於藍寶石、閃爍等晶體生長研究，突破單晶技術，應用於雷射光學、生醫影像等領域。

周明奇表示，台灣的人才培育表現的很好，在國際交流場合上，其他國家的人也非常羨慕台灣。現在科技業會缺工、找不到人才，主要問題還是少子女化。

周明奇說，台灣的產業很完備，每個地方都需要人才，他常鼓勵學生，不一定要去台積電。他就覺得，當教授是世界上最幸福的工作，因為這一行是「別人付錢，讓你做你想做的研究」。

東元科技文教基金會董事長李世光致詞時指出，無礦的台灣，人人更需要有「開礦」的信念，東元獎得主們的故事，就是「讓台灣有礦」的典範。東元電機董事長利明献指出，東元獎得主涵蓋科技、人文、藝術、教育等領域，共同為台灣譜出「科文共裕」的社會榮景。

第32屆東元獎得獎人，還包括陽明交通大學資訊工程系講座教授曾新穆、陽明交大環境工程所榮譽教授蔡春進、中山大學電機工程系退休教授劉承宗、成功大學材料科學及工程系講座教授劉全璞、台灣大學醫學工程系特聘教授楊台鴻、財團法人江賢二藝術文化基金會董事長江賢二。（編輯：張銘坤）1141129