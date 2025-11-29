東元獎32屆頒獎 科文並重打造人才育成典範

工研院電子與光電系統研究所張世杰所長發表得獎感言 (東元提供)

功大學智慧半導體與永續製造學院副院長周明奇教授(右1)獲獎 (東元提供)

臺灣科技界與人文領域的年度盛事「東元獎」頒獎典禮大合影 (東元提供)

「東元獎」獲獎者合影 (東元提供)

臺灣科技界與人文領域的年度盛事「東元獎」頒獎典禮，堂堂邁入第三十二屆，今天（29日）在松菸誠品表演廳盛大舉行。東元科技文教基金會董事長李世光表示，東元獎至今累計頒發總獎金已超過1億元，獲獎人數達195人，充分展現企業長期投入教育與研究的力量，也象徵民間推動「產學致用」科技人才培育的典範精神。

基金會董事長李世光指出，東元獎創立32年來，已成為臺灣學術界的重要獎項。他回顧與歷任董事長共同推動獎項的過往，提到「儀式感」的價值，必須依靠長期文化傳承、穩健投入與歷屆優秀得獎人共同形塑。從創獎初期以科技為主，到五年後增設人文獎，東元獎一路伴隨國內科技與人文發展成長，成為培育學術人才的重要平臺；歷屆得主皆為科技與人文領域的頂尖人才，也反映臺灣未來學術能量的厚實。

第三十二屆東元獎延續「科技為用、人文為體」精神，以建構「科文共裕」的健全社會為設獎宗旨，科技類獎項涵蓋四大領域。頒獎典禮延續歷來隆重溫馨的傳統，邀請得獎者家人共同登臺受獎。得獎人劉全璞於臺南一中時代的恩師李福進更在主辦單位盛情邀請下，祕密來到現場，師生在此榮耀時刻意外相見，為典禮掀起高潮與感動。

今年獲獎者之一，國立清華大學資訊工程學系教授、工研院電子與光電系統研究所所長張世杰，長年專精AI晶片研究。他期盼青年能在生活與工作間取得平衡，也透露正投入半導體教材的編撰，希望能進一步簡化內容，讓更多不同領域的教師與學生都有機會接觸半導體、培養興趣。

另一位得主、成功大學智慧半導體與永續製造學院副院長周明奇，致力於藍寶石、閃爍等晶體成長研究，突破單晶關鍵技術，應用於雷射光學與生醫影像等領域。周明奇教授表示，臺灣在人才養成上表現優異，國際交流時常受到他國羨慕，科技產業當前面臨的缺工問題，仍與少子化挑戰密切相關。

李世光董事長最後以「讓臺灣有礦」期勉所有得獎者，並以「聯結、聯誼、聯盟」為三大策略，期盼共同為臺灣在國際舞臺上打造不可取代的競爭力。他深信，在無礦的臺灣，人人更需要有「開礦」的信念。得獎人開放的胸襟與行動，正是讓臺灣有礦的典範。