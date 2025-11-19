東元綜合醫院30週年院慶 啟用640切全景式AI電腦斷層 智慧醫療再升級

【警政時報 張家燁／新竹報導】東元綜合醫院昨（18）日在院內大廳舉行「30週年院慶暨640切全景式AI電腦斷層掃描儀啟用儀式」，宣告醫院邁向智慧醫療重大里程碑。典禮冠蓋雲集，新竹縣長楊文科亦出席致意，與院方共同見證大新竹醫療量能的躍升。東元斥資一億元成立「高階醫學影像中心」，引進全台最先進之一的 640切全景式AI電腦斷層掃描儀，以高速掃描、低輻射劑量與高解析度影像，全面提升臨床診斷效率。

東元綜合醫院院長黃忠山與團隊共同啟動30週年慶祝儀式，象徵醫院持續以創新設備與高品質醫療服務陪伴大新竹民眾邁向下一個健康願景。（圖/記者張家燁翻攝）

院長黃忠山回顧創院歷程指出，民國80年代新竹縣曾被列為全國醫療資源最缺乏地區，因行政院醫療發展基金補助，促成東元綜合醫院於民國84年正式開幕，並以救命醫療為核心發展方向，104年更獲行政院衛生署評定為竹竹苗唯一重度級急救責任醫院，承擔急性冠心症、腦中風、腦出血、重度外傷、新生兒重症等關鍵任務。黃院長表示，醫院始終堅持「愛護病人如同家人」，並以「愛才、借才、留才」為核心理念，致力打造能守護大新竹生命健康的優質醫療團隊。

廣告 廣告

東元綜合醫院啟用全新「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」，新竹縣長楊文科與院方團隊參觀高階影像中心設備，見證醫院邁向智慧醫療新里程碑。（圖/記者張家燁翻攝）

此次啟用的640切全景式AI電腦斷層掃描儀具備 0.275秒高速掃描、16公分超廣覆蓋範圍，並搭載「PIQE超高解析度深度學習影像重組系統」與「AiCE AI影像重建技術」，能有效消除心臟支架、血管鈣化造成的假影，大幅提升小血管與微細病灶的診斷能力，臨床上可在一個心跳內完成冠狀動脈檢查，亦能以低劑量進行肺癌與心肺疾病篩檢，並提供COPD、CAC等AI分析，是預防肺癌與心臟病的重要利器，設備同時採用外坦式設計結合情境式燈光，提升病人舒適度並減輕檢查焦慮。

東元綜合醫院歡慶30週年院慶，院長黃忠山率領醫療團隊於院內大廳與同仁合影，象徵三十年深耕在地、共同守護大新竹健康的堅定承諾。（圖/記者張家燁翻攝）

副院長黃禹仁與副院長劉雅文皆表示，東元醫院將以30週年為新起點，持續投入高科技醫療設備、智能化健康管理與國際級醫療品質，未來將整合AI、數位病歷與臨床決策系統，打造以病人為中心的智慧醫院，院方強調，東元綜合醫院將秉持創院宗旨，提供更安全、精準、溫暖的醫療服務，成為大新竹民眾最信賴的健康後盾。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光