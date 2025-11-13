東元美國資料中心 估2027年貢獻營收

▲ 東元今舉辦第三季法說會。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 電機廠東元今舉辦法說會並公布第三季財報，前三季營收437.59億 元，每股盈餘1.98元。東元總經理高飛鳶表示，東元與鴻海密切合作，明年台灣資料中心有望取單，而美國資料中心仍接洽中，有望在2027年後貢獻營收。

東元發言人簡世雄指出，東元第三季營收145.38億元，與去年同期相比增加8%，主因智慧能源事業群工程收入增加所；毛利率24.5%；單季EPS 0.75元，較上一季增加0.06元，主因營業利益上升所致，但比去年同期減少0.09元，主因股利收入較低所致。

廣告 廣告

高飛鳶表示，東元與鴻海的策略結盟近期密集分工，東元負責外部機電，但合作不限制單一模式，不僅有模組化資料中心（MDC），也包含傳統建廠模式，或是Hybrid（混合式），如用一般機房搭配冷卻系統、發電機、UPS組合。

美國資料中心部分，高飛鳶表示，團隊密切討論，首要重點是選址，產品會同步準備，若2026年下半年有明朗進度，且能採模組化方式，進度會非常快，縮短現場組裝時間，有機會2027年貢獻。另，東南亞團隊已經完整到位，特別是馬來西亞和泰國需求強勁會優先，預計最快認列。

▲ 由左至右分別為東元電機發言人簡世雄、東元電機總經理高飛鳶、東元電機財務管理中心協理劉安炳、東元電機會計主管吳國明。（圖／記者李青縈攝）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

亞系券商按讚長期發展 神助攻！東元爆量一度漲逾8%

換股結盟持續發酵！東元成交爆逾17萬張 股價創30年新高漲停

東元7月自結出爐！稅後純益6.72億、年減29% EPS 0.32元