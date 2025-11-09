東元醫院歡慶創院30週年 全院齊心迎向智慧醫療新里程

東元醫院歡慶創院卅週年，全院齊心迎向智慧醫療新里程。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

東元醫院周休二日舉辦「三十週年院慶暨員工親子家庭日活動」，邀請全院同仁及眷屬共同慶賀醫院邁入第三十個年頭，象徵東元大家庭的團結與成長，也展現醫院長年深耕在地、守護健康的決心。

院長黃忠山親自切下象徵三十週年里程碑的生日祝賀蛋糕，感謝全院同仁一路以來的努力與奉獻。他表示，作為新竹縣唯一重度級急救責任醫院，肩負守護鄉親健康的使命，醫院始終以「病人為中心、員工為重心」為核心宗旨，持續強化醫療品質與病人安全，打造值得信賴的醫療環境。

黃忠山指出，醫療的進步來自不斷的創新與投資，今年東元綜合醫院更邁出智慧醫療的重要一步－成立全新的「高階醫學影像中心」，斥資千萬引進六四０切全景式AI電腦斷層掃描儀，正式宣告醫院邁入「精準醫療」新時代。

副院長黃禹仁表示，東元始終以員工為重心，推動薪資調整與多元福利制度，致力於打造幸福職場。近年全院持續調薪，大學護理師平均年薪達七十至一百萬元，新進藥師年薪突破百萬，另提供租屋補貼、專業證照培訓補助及員工子女就學優惠等多項福利措施。

同時，院方積極推動育才與留才計畫，提供每人最高廿四萬元的獎助學金與護理公費生最高六十萬元的補助方案，鼓勵年輕學子投入醫療服務，共同為醫療永續發展貢獻心力。

副院長劉雅文指出，東元將持續引進高科技醫療設備與智能化健康管理系統，推動個人化醫療與安全照護。未來將整合人工智慧、數位病歷與臨床決策支援系統，提升醫療效能與準確度。在企業社會責任方面，鼓勵更多社會力量參與慈善行動。展望未來，醫院將以「永續經營」為核心，成為大新竹地區民眾首選的優質醫療夥伴。