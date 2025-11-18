東元醫院邁向智慧醫療新紀元 守護大新竹健康

東元30週年院慶暨640切全景式AI電腦斷層掃描儀啟用儀式。





深耕新竹醫療服務三十載的東元綜合醫院，18日在醫院大廳盛大舉行「東元30週年院慶暨640切全景式AI電腦斷層掃描儀啟用儀式」。慶祝典禮冠蓋雲集，邀請新竹縣縣長楊文科見證東元醫院與新竹縣共榮成長的里程碑，院方斥資一億成立全新「高階醫學影像中心」引進「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」，宣告迎接智慧醫療時代的嶄新利器正式啟用。

院長黃忠山表示，民國80年，新竹縣被行政院衛生署列為全國醫療資源最嚴重缺乏地區，很多鄉親父老寶貴的生命，沒人挽救。很幸運獲得行政院醫療發展基金補助利息，得以興建。民國84年9月19日，用父親的名字–黃東元，東元綜合醫院正式開幕。

東元醫院引進「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」，宣告迎接智慧醫療時代的嶄新利器正式啟用！





開幕之初，以救命醫療、緊急醫療為主要目標，重金聘請優秀、有嚴格訓練、有搶救生命能力的林口長庚醫院、臺北台大醫院、臺北榮民總院的醫師，一路走來，救活了無數寶貴的生命！民國104年，行政院衛生署評鑑全國醫院，公告東元綜合醫院為竹竹苗唯一重度級急救責任醫院，這個急救責任涵蓋了急性冠心症、心肌梗塞、急性腦中風、腦出血、脂栓塞、高危險妊娠及新生兒醫療、緊急外傷、成人加護病房和新生兒加護病房。

三十而立東元醫院，當初成立之時，父母親就告誡『必須愛護病人，照顧病人，如同愛與照顧自己的家人一樣』，為了達成這個核心目標，東元醫院必須替病人『愛才、借才、留才』。因為把最好的醫師、藥師、護理師及各種醫療人才留住，愛他們，珍惜他(她)們，留住他(她)們，像照顧愛護自己的家人一樣，他們才能愛護照顧病人像自己家人一樣。

東元醫院斥資一億成立全新「高階醫學影像中心」引進「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」，能提供更全面、更快速、更精準的電腦斷層掃描！640切全景式AI電腦斷層掃描儀具備高速掃描、低輻射劑量、高解析度與高舒適體驗四大特點，掃描一圈僅需0.275秒，覆蓋範圍高達16公分，能在極短時間內完成全身或特定部位掃描。

掃描儀搭載「超高解析度深度學習影像重組系統（PIQE）」透過3D類神經網路訓練，結合絕佳的空間解析度、超低雜訊以及one-beat掃描，能解決心臟支架與嚴重血管鈣化所造成的影像假影，提供醫師診斷小血管、斑塊和精細心臟結構更極細緻的影像。同時運用「AI深度學習影像重建系統（AiCE）」，在降低輻射劑量的同時，仍能產出更細緻、高品質的影像，大幅提升全身性細微病灶的偵測率。

在臨床應用上，該設備可於一個心跳內完成冠狀動脈血管檢查，有效診斷鈣化與狹窄問題；搭配AI智能化深度學習軟體（AVIEW），更能以極低劑量完成肺癌與心肺疾病篩檢，並提供COPD（慢性阻塞性肺病）、CAC（鈣化指數分析）等數值分析，是預防國人十大死因（肺癌、心臟病）的強大利器。

