東元醫院30周年慶邁向智慧醫療新紀元 守護大新竹健康

黃忠山（右二）院長說，醫院成立時，父母親就告誡『必須愛護病人，照顧病人，如同愛與照顧自己的家人一樣』，因此院方特別『愛才、借才、留才』。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

東元綜合醫院十八日下午在醫院大廳舉行「東元卅週年院慶暨六四０切全景式AI電腦斷層掃描儀啟用儀式」，院方斥資一億成立全新「高階醫學影像中心」引進「六四０切全景式AI電腦斷層掃描儀」，宣告迎接智慧醫療時代的嶄新利器正式啟用。

院長黃忠山表示，民國八十年，新竹縣被行政院衛生署列為全國醫療資源最嚴重缺乏地區，很多鄉親父老寶貴的生命，沒人挽救。獲得行政院醫療發展基金補助利息，得以興建。民國八十四年九月十九日用父親的名字黃東元，東元綜合醫院正式開幕。

廣告 廣告

開幕之初，以救命醫療、緊急醫療為主要目標，重金聘請優秀、有嚴格訓練、有搶救生命能力的林口長庚醫院、臺北台大醫院、臺北榮民總院的醫師，一路走來，救活了無數寶貴的生命。民國一０四年，行政院衛生署評鑑全國醫院，公告東元綜合醫院為竹竹苗唯一重度級急救責任醫院，這個急救責任涵蓋了急性冠心症、心肌梗塞、急性腦中風、腦出血、脂栓塞、高危險妊娠及新生兒醫療、緊急外傷、成人加護病房和新生兒加護病房。

黃忠山說，當初成立之時，父母親就告誡『必須愛護病人，照顧病人，如同愛與照顧自己的家人一樣』，為了達成這個核心目標，東元醫院必須替病人『愛才、借才、留才』。因為把最好的醫師、藥師、護理師及各種醫療人才留住，愛他們，珍惜他們，留住他們，像照顧愛護自己的家人一樣，他們才能愛護照顧病人像自己家人一樣。

全新「高階醫學影像中心」引進「六四０切全景式AI電腦斷層掃描儀」，能提供更全面、更快速、更精準的電腦斷層掃描，此掃描儀具備高速掃描、低輻射劑量、高解析度與高舒適體驗四大特點，掃描一圈僅需0.275秒，覆蓋範圍高達16公分，能在極短時間內完成全身或特定部位掃描。同時運用「AI深度學習影像重建系統」，在降低輻射劑量的同時，仍能產出更細緻、高品質的影像，大幅提升全身性細微病灶的偵測率。