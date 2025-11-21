東元首參與鴻海科技日 展示模組化資料中心、電動車動力新產品

【記者許麗珍／台北報導】HHTD鴻海科技日今（21日）登場，與鴻海（2317）以換股進行策略聯盟後，東元（1504）今年首度參與「鴻海科技日」活動，展示近期受關注的模組化資料中心（MDC）解決方案，並以MIH會員身分展出電動車動力系統最新產品「中置電驅橋」和「第三代扁線油冷電機」。

另外，東元響應台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）理事長劉揚偉推動「TEEMA科學園區」國際布局計畫，東元結合三大事業群展出相關建廠所需的智慧節能方案，希望能協助台商企業在全球建立永續生產基地。

廣告 廣告

面對數位轉型與雲端運算需求日益增加，東元在模組化資料中心（ModularData Center, MDC）建置上展現領先優勢。與傳統資料中心需18至24個月建置相比，模組化架構可將時程縮短至12至18個月，大幅提升部署速度與資源運用效率，協助企業快速落實雲端佈局與數位升級。

東元表示電力模組整合變壓器、中低壓配電盤、匯流排、柴油引擎發電機、不斷電系統（UPS）及鋰電池等關鍵設備，確保供電穩定與安全備援；冷卻模組則整合冰水主機、冷卻水塔與水泵，提供高效熱管理。東元的MDC設計可依據不同場域及可靠性需求，可提供符合Tier 3或Tier 4等級的高韌性備用方案。

在電動車領域，東元展示三項代表性創新成果，充分展現其在高效能驅動系統的領導地位，包括中置電驅橋、SiC高功率驅動器、第三代扁線油冷電機。中置電驅橋是專為6至8米中巴及11噸以下商用車設計，整合電機與橋體的輕量化結構讓底盤更靈活、佈局更簡潔。能效提升、續航增加5至10%，且維護成本更低。目前已成功導入多個中巴平台並通過第三方驗證，為城市電動化公共運輸提供穩定方案。

東元電機以MIH會員身分展出電動車動力系統最新產品「中置電驅橋」和「第三代扁線油冷電機」。東元提供

SiC高功率驅動器則是採用碳化矽（SiC）功率模組，兼具高效率與低損耗特性。最高輸出功率達360 kW，峰值電流高達650 Arms，重量僅19公斤。相較主流產品，重量減輕30%以上、峰值電流領先同級、效率可達99%，並具備IP67防護等級，能應對嚴苛工況。該驅動器已成功導入電動巴士與重載車輛平台，通過國內外車廠與第三方驗證。

東元併購之子公司易唯科電機（EVK）自行研發的第三代扁線油冷電機技術，能量密度較傳統圓線電機提升3至4倍，體積縮小超過30%，效率突破97.5%。直接油冷技術能直接帶走繞組的熱量，與常規的外殼水冷相比，將電機的持續輸出功率提升50%到100%；若與氣冷相比，油冷的散熱能力更能提升數倍。相較競品，該技術在槽滿率與散熱效能上皆領先，且量產成本降低15~20%，目前已導入電動巴士與歐洲電驅橋專案。

身為電電公會（TEEMA）的中堅會員，東元支持公會在關鍵市場建立具台灣特色產業基地的計畫，且東元可提供完整的系統整合與開發經驗，涵蓋建廠機電工程與設備、智慧能源管理系統（EMS）、客製化的節能診斷方案、園區的儲能及資料中心建置等核心技術。

東元的智慧能源管理系統（EMS）可串接園區及進駐廠商的中央監控平台，監控用電、碳排與用水，並結合機器學習技術，針對空調、空壓機、動力設備及照明系統進行負載預測與自動控管，達到「需量預測、多機切載、預測維護」等智慧調度功能。

響應電電公會理事長劉揚偉推動「TEEMA科學園區」國際布局計畫，東元電機結合三大事業群展出相關建廠所需的智慧節能方案。東元提供

在智慧園區所需要的綠電與儲能方面，東元表示EMS可執行發電預測、監控及綠電優先使用策略，同時透過儲能系統進行用電削峰填谷。至於在工廠中最耗電的空調設備，東元採用環保冷媒(GWP<1)，應用AI科技的能源管理系統，對設備進行監控及自動調適，以確保空調冰水設備以最佳化模式運轉，優化省電能效。

東元集團利明献董事長表示，鴻海與東元在創新精神與綠色轉型的理念一致，透過此次科技日的展示，具體呈現東元在電氣化、智能化與綠色能源領域的技術成果。未來，東元將深化與鴻海的策略結盟，持續推動創新永續的智慧解決方案。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

楊宗緯不忍了！撕抹黑惡鄰標籤 警局提告妨害名譽、洩露個資

小雪5生肖財運起飛 切忌勞累影響判斷

傳聞Mercedes-AMG GLC電動版馬力破900匹 3秒破百可期

