東元首次參加鴻海科技日 21日秀模組化資料中心方案

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海科技日將於21日起登場，電機大廠東元今天表示，今年首度參與鴻海科技日活動，除了展示模組化資料中心（MDC）解決方案、也以開放電動車聯盟MIH會員身分，展出電動車動力系統最新產品中置電驅橋和第三代扁線油冷電機。

此外，東元響應電電公會理事長劉揚偉推動TEEMA科學園區國際布局計畫，東元結合三大事業群展出相關建廠所需智慧節能方案。

東元透過新聞稿指出，傳統資料中心需18至24個月建置時間，模組化架構可將時程縮短至12至18個月，提升部署速度與資源運用效率，電力模組整合變壓器、中低壓配電盤、匯流排、柴油引擎發電機、不斷電系統（UPS）及鋰電池等關鍵設備，確保供電穩定與安全備援；冷卻模組整合冰水主機、冷卻水塔與水泵，提供高效熱管理。

在電動車領域，東元展示包括中置電驅橋、碳化矽（SiC）高功率驅動器、第三代扁線油冷電機。

東元說明，中置電驅橋為6至8公尺中型巴士及11噸以下商用車設計，已導入多個中巴平台並通過第三方驗證，可為城市電動化公共運輸提供穩定方案。

SiC高功率驅動器採用碳化矽功率模組，已導入電動巴士與重載車輛平台，通過國內外車廠與第三方驗證。

東元指出，併購的子公司易唯科電機（EVK）自行研發第三代扁線油冷電機技術，已導入電動巴士與歐洲電驅橋專案。

東元表示，身為電機電子工業同業公會（TEEMA）的中堅會員，支持公會在關鍵市場建立具台灣特色產業基地的計畫，東元可提供完整的系統整合與開發經驗，涵蓋建廠機電工程與設備、智慧能源管理系統（EMS）、客製化的節能診斷方案、園區的儲能及資料中心建置等核心技術。（編輯：楊凱翔）1141120