東光路牆面美化 年後開工

東光路斑駁脫落，市議員何淑萍爭取年後彩繪。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市東光路將大變身！市議員何淑萍爭取牆面美化、打通人行道障礙；東光路口一項至東明社區好漢坡前擋土牆，因氣候長期受潮，長青苔跟牆面斑駁坑洞，影響城市美觀，經會勘後地方都同意美化，將在年後施工，此外，民國八十二年即矗立人行道上刻有「建立祥和社會」大石碑也將告別移往他處。

基隆市東明里東光路一巷到東明社區好漢坡入口牆面，長年斑駁剝落，早年彩繪都已掉漆，看不出原來彩繪圖案，加上基隆多雨，牆面朝師長青苔，不僅影響美觀，也讓周遭環境顯得沉悶。

市議員何淑萍接獲許多居民反映，希望能美化牆面與環境，日前邀集工務處、信義區公所及東明里辦公處現勘。發現除了牆面斑駁潮濕待改善以外，好漢坡路口人行道有一座從民國八十二年就矗立在那，刻有「建立祥和社會」的東明里大型石碑，承載著東明社區地方記憶，但民眾反映，基座過於龐大擋住了去路，讓人行寬度不到一米，特別是對於推嬰兒車的爸爸媽媽，或是行動不便的長輩，走在這裡真的非常危險，甚至被迫要走到馬路上，還擋住旁邊候車亭乘客觀看來車。

會勘後達成共識，牆面整體美化設計，不僅是洗牆面而已，工務處會先將牆面凹洞補平，再交由區公所規畫整體設計，將原本陰霾的擋土牆轉化為有社區特色的文化牆面，讓街道亮起來。

同時，移除石碑還路於民，打通人行空間，不必再與車爭道。 環境空間清整會將雜亂盆栽清理，還給大家寬敞、舒服的步行空間。

何淑萍說，城市美學就像是女人化妝，要先打底妝，再上色，這與行人安全同樣重要，會持續盯緊進度，確保工程年後如期開工，如質完成。