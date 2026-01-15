東典光電參與威力富增資 布局光通訊主動元件

（中央社記者何秀玲台北15日電）東典光電宣布參與新竹科學園區威力富科技增資案，投資金額為新台幣100萬元，是配合整體營運布局與中長期發展策略的重要一步，透過策略性持股，提前卡位光通訊主動元件與光電半導體技術領域，強化未來產品線延伸與技術整合能力。

東典光電今天透過新聞稿指出，因長期深耕光通訊濾光片與高階光學鍍膜技術，具備光學設計、薄膜製程與模組化整合等核心能力，產品廣泛應用於資料中心高速傳輸、網通設備、衛星通訊及高能雷射等市場；近年在既有被動光學元件基礎上，向光通訊器件、光路模組及跨領域應用延伸，並以「整合型光電解決方案提供者」作為中長期定位，持續擴大產品組合與市場布局。

東典光電表示，威力富科技為專注於三五族化合物半導體的專業代工廠，具備關鍵製程與技術能量；隨著資料中心高速通訊需求持續攀升，光電半導體在產業鏈中的角色愈加關鍵。

東典光電表示，這次投資不僅有助於掌握前瞻技術與產業動態，更可建立長期策略合作基礎，強化在光通訊產業鏈中的技術與供應鏈韌性。

東典光電進一步指出，透過與具備關鍵製程能力的半導體代工夥伴建立策略連結，將有助於由被動元件延伸至主動元件領域，強化在相關器件項目的整體布局。

展望未來，東典光電表示，將持續以光學、光通訊與半導體材料為核心，推動跨光學、網通、AI與半導體領域的多技術整合布局，並透過策略投資與產業合作補強關鍵製程與技術環節。這次參與威力富增資案，是深化光電半導體布局、強化產業鏈角色的重要里程碑，可望提升技術能量、擴大市場競爭力，並為中長期成長奠定基礎。（編輯：林家嫻）1150115