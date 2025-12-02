東典光電：轉型跨光學、網通及AI等多技術整合

（中央社記者潘智義台北2日電）東典光電科技今天表示，過去以光通訊濾光片為主要產品線，但隨全球高速運算、人工智慧（AI）、衛星通訊與先進封裝等需求興起，新董事會已確定轉型，走向跨光學、網通、AI、雷射、半導體材料與高功率LED泵浦雷射等多技術整合布局。

東典光電今天舉行法人說明會指出，未來不再只是單純的光學濾光片供應商，將以「解決方案提供者」全新定位。

東典光電指出，在2025年完成董事會改組後，新任董事與獨立董事具備光電、半導體、國際科技產業、財務與法規治理等專業背景，為轉型帶來更多資源與跨領域視野。

在營運策略上，東典光電指出，從既有鍍膜與光學設計核心能力出發，進一步向下游整合至光通訊器件、光路模組、高能雷射光學組件、生醫濾光片與衛星通訊用濾片，同時跨足工控網通與邊緣AI、半導體先進封裝化學品及高功率LED泵浦雷射。

在全球供應鏈重組、中美貿易摩擦延續的背景下，資料中心與高速傳輸設備大廠加速調整採購策略，「非紅供應鏈」需求升溫。東典光電指出，近期已陸續接獲國際大廠針對資料中心用分光元件的新增需求詢問。

東典光電表示，子公司麥樂斯的工業級網通與邊緣AI平台，將與東典的光通訊元件整合；孫公司科沃斯位於彰濱的新廠預計於2026年下半年試產、2027年量產，未來將以高純度化學品切入國際半導體封裝供應鏈；轉投資雷大光電則聚焦在高功率LED泵浦雷射的技術發展。（編輯：張良知）1141202