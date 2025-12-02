東典董事長孫正強。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕東典光電(6588)今日舉行法說，東典董事長孫正強指出，東典去年改組後，將從單純的濾光片製造商，跨足AI、半導體、光電等領域，轉型為提供整體解決方案的供應商，第四季營收可望成長，明年拚損平。

東典總經理蘇立群表示，子公司麥樂斯在貢獻營收下，預估11月營收可望成長，而目前以鍍膜為核心技術的產品佔比約80-90%，就地區而言，中國佔營收比70%，歐美佔營收比20%。

東典從去年到目前成立4家子公司，其中，子公司麥樂斯的工業級網通與邊緣AI平台將與東典的光通訊元件形成「光 × 通訊 × AI」的市場整合；孫公司科沃斯位於彰濱的新廠預計於2026年下半年試產、2027年量產，未來將以高純度化學品切入國際半導體封裝供應鏈；轉投資雷大光電在高功率LED泵浦雷射的技術進展也受到國際研究機構青睞，有機會帶動東典鍍膜與高能雷射組件的長期成長。

東典今年前三季每股虧損2.13元，較去年同期的每股虧損2.63元縮小。而2022-2024年分別每股虧損0.66元、3.07元、5.36元，連3年虧損。

