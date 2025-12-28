東勢埤豐橋改建工程 奪金質獎優等

「東勢埤豐橋改建工程」，導入景觀與環境友善理念，橋型設計簡潔大方，獲公共工程金質獎「優等」。 （記者徐義雄攝）

記者徐義雄、楊文琳∕台中報導

台中市「東勢埤豐橋改建工程」設計除著重結構安全外，並導入景觀與環境友善理念，橋型簡潔大方，與周邊自然環境相互融合，降低對生態與景觀的影響，獲第二十五屆公共工程金質獎「優等」。

埤豐橋位處重要交通節點，肩負區域通行與防汛功能。原有橋梁因使用年限已久，通洪能力與結構安全不符現行需求。市府規劃階段即以「安全優先、民生為本」為核心原則，檢討橋梁尺度與設計方式，強化通洪能力與結構安全，提升因應極端氣候及強降雨的防洪韌性。

施工期間落實工區管理及交通維持措施，規劃施工動線，對用路人及地方居民生活的影響降至最低。

建設局說明，此案將永續發展理念納入工程全生命周期，從材料選用、施工工法到後續維護管理，兼顧耐久性與環境友善，延長橋梁使用年限、降低長期維護成本，呼應中央及地方推動淨零碳排與永續城市的政策方向。