東勢東關路火燒車 ４２歲女躺駕駛座燒成焦屍

台中市東勢區東關路發生火燒車事件，警消獲報到場滅火後，發現蕭女陳屍於駕駛座，已成焦屍。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市東勢區中橫公路東關路十一日晚驚傳火燒車事件，一輛轎車停在路邊突然起火燃燒，警消獲報到場滅火後，警方發現一名四十二歲蕭姓女子仰躺在駕駛座上，已成焦屍，家屬接獲通知到場認屍，詳細死因有待警檢相驗釐清。

東勢分局表示，前晚九時五十四分，警方接獲通報指東勢區東關路七段，往谷關方向對面道路有一輛轎車內座椅燃燒冒煙，警方趕抵現場後，發現車內一名女子仰躺於駕駛座已無反應，副駕駛座位有引燃物。

經救護人員檢視，該名女子已無生命跡象，救護人員隨即將該名明顯死亡的女子移至車外。警方表示，初步排除外力介入，已依規定報請台中地檢署相驗，詳細死因仍待檢方調查。