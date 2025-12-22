東勢林場賞楓季推住宿優惠 體驗最療育的森林假期

東勢林場賞楓季開始，楓葉開始由綠轉黃變紅。(圖/東勢林場)





距離台中市區最近的賞楓地點東勢林場，楓葉已經開始轉紅，今年因為受暖冬影響，寒流來的比較慢，賞楓季比去年慢了2星期，不過最近天候有變冷加上有降雨，將會加速楓葉轉色。

在入冬後，東勢林場內除了楓樹之外，其他變葉樹種也開始從原先的綠色轉為鮮黃色，像是進入大門不遠的停車場的落羽松已經逐漸變化成璀璨黃色的樣貌，而園區內的楓樹，則是已經開始出現從黃變紅的色調，東勢林場遊樂區場長莊宜蒼有建議遊客，林場內著名的賞楓地點像是森林咖啡廳旁的停車場、楓香山莊以及最大楓樹林區都是林場最具代表的地點，放慢腳步走在浪漫的楓葉步道中，享受森林裡的寧靜以及楓樹上的楓紅跟地面的楓葉相映成趣。

東勢林場入冬後，山林間開始錯落紅、橙、黃交疊的大自然色彩-停車場皮的落羽松已經呈現金黃的色調。(圖/地方中心)

由於林場的面積較大，在走完步道內還可到濯足園溫泉泡腳池可以去泡泡腳放鬆放鬆，場內的溫泉是碳酸氫鈉泉，更有美人湯之稱的溫泉，是來到東勢林場一定要走訪的景點，除此之外，若有帶小朋友來的話，一定不能錯過體能訓練場，場內有許多組挑戰型設施、兒童遊戲場等，非常適合帶小朋友來放電。

東勢林場雪花木正是最繁茂的季節。(圖/記者賴淑禎攝)

另外針對賞楓季期間東勢林場也推出「花樣森林+DIY+住一晚」的活動，體驗最療育的森林假期，專案時間從即日起至115年2月13日為止周一到週五，活動期間每日限量10間數量有限，這個專案包含了入住森林小木屋、一泊二食，還有心想事澄吊飾DIY，希望大家來這裡住宿不僅放鬆身心靈，也能願望成真、心想事澄，可以到東勢林場官方網站上查詢。

東勢林場賞楓季-2025 花漾森林 + DIY +住一宿

活動期間-即日起到115/2/13，週一至週五適用，例假日不適用-每日限量10間。

二人住宿 原價7.8折

三人住宿 原價6.9折

四人住宿 原價6.6折

專案內容-

1-入住森林小木屋一晚（一泊二食）

2心想事橙吊飾DIY

3-夜間生態導覽＋溫泉泡腳放鬆

4-森林浴巡禮＋香皂DIY體驗

