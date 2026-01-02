東勢林業文化園區與宿泊所 今年起調整開放時間
〔記者張軒哲／台中報導〕東勢林業文化園區及豐原營林所台中出張所宿泊所，是台中山線免費景點，常有遊覽車團客到訪，林業及自然保育署台中分署所今日指出，東勢林業園區及營林所台中出張所宿泊所，自今年1月起調整開放時間，改為每週二至週日開放，提供民眾更彈性且完善的參觀與行程安排。
東勢林業文化園區原本每周星期一、二天休園，今年起只休星期一，宿泊所原本每天開放，今年起每週一休館。林業署台中分署表示，根據民眾回饋建議及滾動調整，東勢林業文化園區開放時間改為每週二至週日上午6時至下午6時，暑假維持每日開放；營林所台中出張所宿泊所開放時間改為每週二至週日上午10時至下午4時，兩處場域於農曆除夕及大年初一休園，導覽解說服務均採網路預約制，請民眾事先至台灣山林悠遊網預約。
林業署台中分署指出，東勢林業文化園區修理工廠推出「原木創森．木育新生」聯展，展期至今年3月1日止，位於豐原區的營林所台中出張所宿泊所持續《源起．宿泊》主題特展，邀請民眾深入體驗國產材運用與林業文化之美。此外，東勢林業文化園區目前進行入口景觀及停車場改善工程，施工期間正常開放，請民眾改由東坑路入口進出。
更多自由時報報導
急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝
馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝
台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價
入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」
其他人也在看
元旦領錢啦！文化幣、生育補助、TPASS乘車回饋、租金補貼、國旅生日住宿金領取資格一次看
元旦領錢囉！2026年即將到來，在新的一年裡，政府在生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋，符合條件者就有機會省下荷包。究竟補助及回饋內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶您一次看懂！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 46
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
黃國昌1年狂瘦17kg！網酸：比得上立場轉變的能力嗎？
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌過去身形較為豐腴，但隨著不斷健身、運動，近來明顯看得出結實許多，是外界都認可的「瘦身有成」。而在今（31）日，黃國昌則透過自身Youtube頻道，上傳了自己運動整整1年後，從「肥肚大叔→八塊肌歐巴」的真實記錄，讓許多網友相當佩服，但也有部分網友拿他身材的改變開酸「比得上他政治立場轉變的能力嗎？」。民視 ・ 1 天前 ・ 4
跨年夜手機玩法升級 IG、Google跨年彩蛋、年度回顧一次看
【記者趙筱文／台北報導】迎接2026年的跨年時刻正式登場，在2025年最後一天的倒數夜裡，對不少人來說，跨年夜不一定非得站在煙火下倒數，更多時候，是透過手機螢幕，把一句祝福、一段回顧，即時送到遠方親友手中。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄跨年｜Lulu性感開唱！陳漢典緊盯「眼神充滿愛」 市府預告：有加碼
高雄跨年「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」，今天（12／31）集結17組台韓超狂卡司。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「我是台灣人」貓圖洗版！外網回嗆沒人在乎 反制措施曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導近期不少台灣網友在社群平台Threads上，以貼貓咪圖片搭配「你好，我是台灣人」等字樣，加入外國網友的貼文討論。不過律師雷...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 216
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 65
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 40
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 406
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 97
大谷翔平打電話確認參戰WBC 日本隊監督回想直言：整個人瞬間清醒
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，日本隊方面大谷翔平先前確定參戰，日本隊監督井端弘和被問及接到大谷電話的心情，回憶直言：「整個人瞬間清醒。」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 2
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 60