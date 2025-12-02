東勢果園工寮深夜起火 燃燒約50平方公尺

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區東關路一處果園鐵皮工寮，昨深夜11點多突起火，烈焰沖天，民眾在遠處見狀報案，台中市消防局獲報出動大隊人車前往灌救，於11點35分撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因由火調人員調查中。

昨天深夜1103分，有民眾在遠處見到東勢區東關路七段211巷附近有火光冒出，打1119報案，台中市消防局獲報立即派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計5個單位，出動各式消防車13輛、消防人員22人，現場由副大隊長趙冠斐擔任指揮官前往灌救。

消防局趕往，發現是一處果園中的2層樓鐵皮工寮起火，約半小時即撲滅火勢，經調查，燃燒面積約50平方公尺、財物損失約10萬元，起火原因由火調人員調查中。

