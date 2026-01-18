東勢殯儀館前館長爆性騷！想喝「母乳拿鐵」記申誡輕縱？市府回應曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中市立東勢殯儀館爆發性騷擾醜聞，黃姓前館長遭控長期對女員工性騷擾。（圖／翻攝自google maps）

台中市立東勢殯儀館爆發性騷擾醜聞，黃姓前館長遭指控長期對女員工開黃腔，全案經台中市生命禮儀管理處調查後，認定黃男違反性別平等工作法，依規定調職並記2次申誡處分，但員工認為處罰太輕，質疑市府輕縱。對此，生管處澄清，黃姓前館長已調任至公所擔任非主管職，並依規定核予申誡處分，將影響年度考績及陞任評分，市府依法究辦，絕無不當護短情事。

據週刊報導，黃姓男子仗著館長身分，長期在辦公室對多名女同事開黃腔，像是有女同事請產假，黃男竟說「等她生完，我就不用再喝美式咖啡了，以後可以喝拿鐵」，暗指日後喝咖啡可以加母乳，讓其他女同事相當傻眼。

還有女員工反映，黃男常把性器官掛在嘴邊，對女員工言語性騷擾；還有女員工被要求爬梯到高處張貼宣傳海報，因穿裙子擔心走光向黃反映，卻被黃當眾嗆「不然裙子脫下來」，事後還被傳到群組中討論，導致女同事二度受傷。

台中市生命禮儀管理處接獲員工申訴後，依規定啟動調查程序，並組成專案調查委員，專家學者及社會公正人士比例達全體委員二分之一以上。經調查後確認黃男違反性別平等工作法，依規定調職並記2次申誡處分。

但懲處結果出爐後，仍有員工認為懲處太輕，質疑市府官官相護。對此，生管處澄清，黃男已被調任至公所擔任非主管職務，並解除其行政管理權責，落實必要風險隔離措施。

生管處強調，對於性別平等事件一向秉持零容忍原則，所有處置均依外部委員參與之調查結果，依法、依程序審慎辦理，相關處分也將影響後續年度考績及陞任評分，絕無不當護短情事。

