東勢獨角仙生態公園 成形

東勢區「獨角仙生態公園」打造全國首座以獨角仙為主題的特色遊戲場，結合生態撫育、主題遊具與共融設計，成為山城地區指標性建設。在市府建設團隊積極推動下，工程整體進度已突破8成，大型遮陽棚及獨角仙造型遊具正持續進行組裝作業，工程正式邁入關鍵階段。

台中市政府建設局長陳大田親赴現場視察（見圖），指示強化工序銜接與設備安裝細節，並要求加速後續工項，確保工程如期、如質完工。

陳大田表示，公園以「獨角仙」為主題，結合其生命週期設計，規劃2大遊戲區、共35種遊戲方式，並融入圍龍屋意象與半月彎造型的遊戲通路，讓孩童在安全環境中盡情探索。園區面積達4,400平方公尺，寬敞空間可提供多樣活動，並設有遮陽設施與戲水區，兼具避暑與休憩功能。

陳大田指出，為呼應客家文化園區特色，園區增設廁所及完善植栽，種植光臘樹吸引獨角仙，也設置生態復育區與林場合作，提供生態教育與觀察機會。整體造價約9,300萬元，未來將配合夜間照明、交通與園區串聯，預計於3月底至4月完工，成為台中山城兼具生態、遊憩與文化特色的重要新景點。