東勢監理分站自11月3日起試辦大型車停駛業務 便利雲林海線地區民眾

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為便利雲林縣海線地區大型車輛業者就近辦理監理業務，交通部公路局嘉義區監理所會同相關單位研商後，決定自114年11月3日起由東勢監理分站先行試辦大型車停駛登記業務。

以往大型車停、復駛均須至雲林監理站辦理，對海線地區業者造成往返不便。試辦後，設籍於雲林地區之大型車輛可直接於東勢分站辦理停駛登記，並於受理時告知復駛仍須至雲林監理站辦理號牌及行照領回。此外，為便利停駛車輛日後復駛檢驗作業，東勢監理分站亦同步受理該等車輛臨時牌申請業務。

雲林監理站陳啓文站長表示，以往大型車停駛皆須至雲林監理站辦理。此措施由位居海線之東勢監理分站試辦，便利設籍於雲林地區之大型車能就近於分站辦理停駛，復駛檢驗再至雲林監理站辦理。透過東勢監理分站的先行服務，預計可為雲林海線地區民眾大幅節省寶貴的時間成本，提供更貼心、有效率的服務。