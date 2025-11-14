東勢第一公墓納骨塔 3.25億打造莊嚴治喪環境

「東勢區第一公墓新建納骨塔」工程，進入驗收階段，完工後提供約三萬個骨灰（骸）櫃位。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

投入三億兩千五百萬元推動「東勢區第一公墓新建納骨塔」工程，十一月完工並進入驗收階段，預計驗收通過後將交由民政局辦理內部裝修作業，朝明年中啟用邁進；完工後可提供約三萬個骨灰（骸）櫃位。

建設局長陳大田說，東勢區第一公墓納骨塔工程基地面積約八四八九平方公尺，總經費三億兩千五百萬元，規劃為地上四層建築。一樓設有服務中心、家屬休息室、祭祀大廳及行政辦公室；二至四樓為骨灰（骸）櫃及牌位區，因應生態葬趨勢設置「樹葬區」，另規劃戶外停車場八十席及滯洪池。

整體建築設計以「遊園概念」貫穿園區動線，結合觀景、步行與駐留空間，營造「來者以遊、生者以慰、逝者以安」莊嚴且寧靜的治喪氛圍。

東勢納骨塔完工並在年啟用後，有效紓解山城地區塔位不足問題，提供民眾更便利、安心且人性化的治喪與追思空間。

東勢第一公墓納骨塔以「人文關懷」與「自然共融」為核心理念，從建築外觀、景觀配置到內部空間規劃，注重使用者體驗與環境融合，打造兼具尊嚴與溫度的追思園區。

園區周邊設有觀景平台與植栽區，串聯自然山林景觀，整體視覺與地景協調融合，打造「可觀、可行、可憩」的立體追思環境。