東勢美食嘉年華抽好禮 雙重加碼

「台中購物節-東勢巷弄美食嘉年華客庄好食光」在東勢客庄文化園區前廣場登場。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

「二０二五台中購物節─東勢巷弄美食嘉年華客庄好食光」二十二日在東勢客庄文化園區前廣場登場，現場匯集多項道地美食、客家文化與木藝展演，還有超過十萬元摸彩好禮。經發局表示，此次結合購物節天天抽三千元、優惠店家太陽餅禮盒，在東勢消費還有購物節「消費金額五倍計」及「區域專屬抽」雙重加碼。

經發局指出，台中購物節規模再創新高，截至二十二日登錄金額已突破一百四十二億，參與店家達二十六萬家。

「台中購物節-東勢巷弄美食嘉年華客庄好食光」在東勢客庄文化園區前廣場登場。（記者徐義雄攝）

東勢作為台中重要客庄，擁有豐富的產業與文化底蘊，嘉年華以美食市集為核心，融入趣味闖關體驗、匠人木藝展演與藝文表演，展現山城產業活力與客庄魅力。民眾在活動期間於東勢消費，可享受五倍累積抽獎機會，參加區域限定抽獎。

東勢區形象商圈發展協會理事長葉艾維說，嘉年華集結「東勢好呷美食市集」，讓民眾一次品嘗最道地的山城美味。現場並規劃「哈客任務ＧＯ」客語文化闖關、米食新丁粄ＤＩＹ，更邀請木藝職人帶來「木作山城‧匠心藝展」，展現東勢「客庄木都」的工藝魅力，搭配在地藝文團體演出，打造豐富的文化體驗。