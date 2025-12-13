東勢親子館開幕！ 客家「新丁粄」變身吉祥物

台中東勢親子館12日開幕，位在客家樂活園區內，館方將客家寓意祝福的龜粄、桃粄設計成吉祥物，也規劃6大遊戲區、提供免費租借玩具、臨時托育服務，這也是台中第20座親子館。

圖／TVBS

大小朋友一起動手，用模具壓出一個個，紅通通的客家龜粄，要來慶祝東勢親子館開幕。

台中第20座，也是山城第4座親子館，在12月12日正式啟用，地址選在客家樂活園區4樓，館方吉祥物也以客家新丁粄文化中祝福新生兒的龜粄、桃粄為原型，希望增加山城的育兒資源。

台中市長盧秀燕：「它還有幾個服務，第一個免費借玩具回家，玩幾天後再還給我們，我們會再消毒循環使用，第二個也有臨托，因為有的家長，家裡臨時有事故，沒有人幫忙帶小孩，那也可以申請臨托。」

東勢親子館除了玩具、臨時托育服務，也規劃了包括光影區、扮演區、圖書區、體能區、寶寶區與操作區等六大遊戲區，可以製作粄印、感受光影、家家酒扮演、閱讀、增強體能，提供給0-6歲的市民以及照顧者們。

家長vs.小朋友：「好不好玩？」

親子館開放時間是週二到週日早上9點到下午5點，另外社會局也補充親子館除了免費遊戲空間外，也會定期舉辦親子活動、親職教育、兒童發展篩檢，減輕育兒壓力。

