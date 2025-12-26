東勢許良宇圖書館 啟用

獻給市民「愛的禮物」！東勢「許良宇圖書館」。

▲獻給市民「愛的禮物」！東勢「許良宇圖書館」。

凝聚愛心、承載祝福的東勢「許良宇圖書館」，昨（二十六）日於歲末時節溫暖啟用，成為獻給東勢、也獻給全體台中市民的一份「愛的禮物」。市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，這是一座愛的圖書館，它向上、向下延伸，照顧山城所有學子。不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

盧秀燕市長表示，她把許良宇圖書館定義為一座「愛的圖書館」。在許爸爸、許媽媽決定捐贈這座圖書館時，這是將對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛，再把這份愛傳遞到最需要的地方。

盧秀燕表示，許良宇的生命雖然已經逝去，但他依然活著在大家心中。正如許爸爸、媽媽所說：「良宇還活著。」他的精神永在，持續回饋社會、服務大家、守護眾人。建築師的設計將許良宇的名字高高置於圖書館上，就像山城的一座燈塔，一座愛的燈塔，守護、照亮著大家，他的光輝與愛永遠留存。

立法院副院長江啟臣表示，這座充滿愛的圖書館，將與綠美圖等串聯，凝聚城市愛與競爭力的力量。謝謝所有夥伴，讓山城結合文化、教育、觀光，展現全新風貌。

台中市政府文化局表示，許良宇圖書館的誕生，源自許景堂、李碧虹伉儷秉持兒子「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐新台幣1.2億元，市府亦編列逾7,300萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3,700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。