東勢警即刻行動 迷途女童靠警民合作平安返家

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣東勢鄉近日發生一起女童走失事件，一名年幼女童獨自在街頭徘徊，疑似與家人走散，幸好在民眾及警方即時協助下，最終平安回到家人身邊，未釀成意外。

事發當天，有民眾在東勢消防隊附近發現女童獨自站在路旁，神情徬徨，隨即通報警方。臺西分局東勢分駐所接獲報案後，立即派員趕赴現場處理，展現高度警覺與效率。

警方到場後發現女童衣著單薄，對環境顯得相當陌生，無法明確說出住址。考量孩童安全，警方一邊安撫女童情緒，一邊展開周邊訪查行動，向附近居民詢問相關線索。

廣告 廣告

在警民合作下，順利得知女童的姓名與可能居住地點，警方隨即透過民眾聯繫家屬進行確認。不久後，女童的叔叔趕到現場，經確認身分無誤後，將女童安全接回。

警方表示，孩童走失往往發生得很突然，所幸這起事件在短時間內圓滿落幕，也再次展現社區互助與警方即時應變的重要性。警方呼籲家長平時應加強照看孩童，避免讓孩子單獨外出，如有需要可隨時撥打110尋求協助。（照片／臺西分局提供）