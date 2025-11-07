東勢鄉公所「親子健行文化樂」8日熱鬧登場 健行賞景、文化體驗、摸彩享美食

雲林東勢鄉公所辦理「親子健行文化樂」活動，將於11月8日熱鬧登場，健行賞景、文化體驗、摸彩享美食，邀您闔家共遊。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為推廣健康生活與地方文化，雲林縣東勢鄉公所將於11月8日舉辦「東勢親子健行文化樂」活動，東勢鄉公所誠摯邀請鄉親及遊客攜家帶眷，一同用腳步探索東勢之美，感受鄉土文化的魅力。

主辦單位指出，本次活動路線規劃精心，從東勢鄉公所出發，沿途將經過賜安宮、金花堂及風光明媚的鐵馬道，讓參與者在健行途中體驗宗教信仰、在地文化與自然景致的完美結合。活動當天除了健行外，現場更設有摸彩活動與美食攤位，準備多項精美獎品等您來拿！凡完成全程挑戰的來賓，皆可獲得摸彩券及150元餐券，讓大家在運動之餘也能享受美食、帶回好禮，為全家大小留下難忘的回憶。

東勢鄉公所表示，希望透過本次「親子健行文化樂」活動，鼓勵民眾走出戶外、培養運動習慣，同時促進親子情感交流，並讓更多人深入了解東勢鄉豐富的歷史背景與人文特色。誠摯邀請各界鄉親及遊客踴躍參加，11月8日相約東勢，一起以健康的步伐與歡笑，體驗東勢的熱情與活力。