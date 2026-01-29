東勢鄉立鄉80周年獻禮 新行政大樓啟用打造洽公與閱讀新場域

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣東勢鄉新建行政大樓29日正式落成啟用，副縣長陳璧君、內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、立委張嘉郡、議長黃凱、民政處長蕭德恕、鄉長張健福、鄉代會主席劉家瑋及各界民意代表與鄉親共同剪綵，宣告東勢鄉行政服務邁入全新階段。

副縣長陳璧君表示，今年適逢東勢鄉立鄉80周年，新行政大樓的落成不僅是重要的周年獻禮，更展現中央與地方攜手合作的成果。整體工程從規劃到完工，若包含兩側舊辦公廳舍歷史建築修復，前後歷時近7年，感謝歷任鄉長與公所團隊持續努力，讓建設順利推進。

新行政大樓重建總經費約2億元，其中內政部補助近9,500萬元，縣府補助地方自籌款約2,250萬元，其餘由東勢鄉公所自行籌措。建築完成後，不僅改善原有空間狹小、設施老舊的問題，也全面提升洽公安全性與便利性。

陳璧君指出，未來新行政大樓不僅是鄉親洽公的場所，兩側歷史建築也將規劃為圖書館及數位基地，提供兒童閱讀空間與數位學習資源，協助縮短城鄉差距，打造多元使用的公共生活核心。

東勢鄉長張健福表示，行政大樓與文史一、二館整體完工後，將成為結合行政、文化、閱讀與休憩的複合式場域，有助於帶動地方活絡發展，也期盼吸引更多青年返鄉，投入地方公共事務與家鄉建設。

雲林縣政府與鄉公所強調，未來將持續完善周邊公共設施，透過硬體建設與服務品質並進，為鄉親打造更宜居、更有溫度的生活環境。（照片／雲林縣政府提供）