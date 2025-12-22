東勢鄉長選舉 綠尋連任 藍拚變天

雲林縣東勢鄉長選舉，現任鄉長張健福表態尋求連任，外傳挑戰者有立委丁學忠祕書周育靖、前東勢鄉長林維戊，甚至連現任雲林縣農會總幹事、前東勢鄉長陳志揚也被點名。張健福為東勢鄉首位民進黨籍鄉長，3年多來施政獲肯定，面對藍營可能推出前鄉長、新人挑戰，他強調政策須要延續，一定會全力以赴。

張健福上屆競選鄉長失利，本屆捲土重來，成功讓民進黨在東勢鄉插旗，此次尋求連任，肩負延續綠營執政重任，他表示政策須要延續，已規畫在鄉內設置微型農業園區，並將通盤檢討、改善交通道路等問題，希望藉由發展產業與建設地方，吸引更多年輕人返鄉。

藍營方面，前鄉長林維戊2任屆滿，外傳可能復出再戰，或是找接班人代為上場，目前情況尚不明朗。周育靖則是政壇新人，但1年多來跟隨立委丁學忠、張嘉郡四處服務選民，受到不少民眾肯定，逐漸打下基礎，地方民眾認為周年輕有活力，在救國團等社團都能看到其身影，應能吸引年輕選票。

陳志揚曾任2屆東勢鄉長，後進入雲林縣政府擔任機要祕書、行政處長，2023年6月接任縣農會總幹事，歷練豐富、基層實力雄厚，此次也被點名。不過他直言目前全力在縣內服務農民，並沒有參選鄉長的想法，藍營有許多優秀人才，希望大家集思廣益，共同推舉最好的人選。

地方政壇分析，東勢鄉長期由藍營執政，張健福好不容易攻下東勢鄉，3年多來執政獲肯定，外界看好其連任之路。不過藍營已開始布局，傳出老將們可能復出，也有新人蓄勢待發，預料將會是一場藍、綠對決。