東勢「許良宇圖書館」開館 用愛照顧山城學子
凝聚愛心、承載祝福的東勢「許良宇圖書館」，26日於歲末時節溫暖啟用，成為獻給東勢、也獻給全體台中市民的一份「愛的禮物」。市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，這是一座愛的圖書館，它向上、向下延伸，照顧山城所有學子。此不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。
盧市長表示，她把許良宇圖書館定義為一座「愛的圖書館」。在許爸爸、許媽媽決定捐贈這座圖書館時，這是將對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛，再把這份愛傳遞到最需要的地方。台中市 29 個行政區中，已完成或興建中的圖書館共有50座，有些是新建，有些是原有整建。東勢地區原有圖書館，但因建築較老舊，已不敷使用。因此，當許爸爸、許媽媽提出要在東勢蓋圖書館時，我們感受到許良宇對故鄉的思念與關懷。冥冥之中，這座圖書館就應該建在東勢，讓這份愛延伸到偏遠地區。
盧市長說明，這座圖書館是什麼樣的愛呢？它向上、向下延伸，照顧山城所有學子。她希望每個孩子都像許良宇一樣優秀，對社會有所貢獻，並且取之社會、用之社會。這份愛也照顧全山城、全台中市民，因這座圖書館不只是給孩子使用，更是全民的圖書館。館內分區設計包含兒童、青少年及成人區域，提供全方位的照顧。
盧市長進一步表示，許良宇的生命雖然已經逝去，但他依然活著在大家心中。正如許爸爸、媽媽所說：「良宇還活著。」他的精神永在，持續回饋社會、服務大家、守護眾人。建築師的設計將許良宇的名字高高置於圖書館上，就像山城的一座燈塔，一座愛的燈塔，守護、照亮著大家，他的光輝與愛永遠留存。
立法院副院長江啟臣表示，今天天氣雖然寒冷，但這裡很溫暖，展現了台灣最美的風景。他很榮幸見證許良宇圖書館的啟用，它將延續許良宇勤學回饋的精神，照顧山城學子，並和台中已有50座圖書館，持續提升閱讀力。這座充滿愛的圖書館，將與綠美圖等串聯，凝聚城市愛與競爭力的力量。謝謝所有夥伴，讓山城結合文化、教育、觀光，展現全新風貌。
台中市政府文化局表示，許良宇圖書館的誕生，源自一個家庭最真摯的情感與深切的期盼。為紀念一生熱愛閱讀、關心社會的企業家許良宇先生，許景堂、李碧虹伉儷秉持兒子「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐新台幣1.2億元，市府亦編列逾7,300萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3,700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。
化思念為大愛的許景堂、李碧虹伉儷，為延續許良宇的精神，館方特別於圖書館二樓規劃「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作與喜愛的書籍。許爸媽期盼，這座以良宇為名的圖書館，能成為孩子安心閱讀、快樂學習的所在，也成為陪伴市民一生的溫暖角落，讓愛在書頁翻動之間，被一代又一代地傳承下去。
文化局指出，這份「愛的禮物」能夠完整呈現，來自眾人齊心接力的善意。龍寶建設張麗莉董事長秉持「共善共築」的初心，結合ESG循環理念，攜手戴育澤建築師、圓境設計劉易鑫總監與多位共善夥伴，從空間規劃到施工細節皆以「人」為核心出發，兼顧安全、友善與智慧節能，歡迎市民走進圖書館，感受愛的禮物。
中市圖說明，全新落成的許良宇圖書館為三樓的建築，以分齡、分眾規劃設計，為不同閱讀族群提供專屬的閱讀空間。除了許良宇特展區，還有兒童閱覽區、親子共讀區、期刊報紙區、青少年閱覽區及開架閱覽區等。館內同步導入全館手機借書服務，並設置全市首座結合停車場的「還書得來速」，讓閱讀融入日常，成為生活中最自然的陪伴。
為歡慶許良宇圖書館開館，「2025台中親子藝起來」系列活動，文化局特邀請紙風車劇團於26日晚間7點在東勢國小演出人氣劇碼《巫頂環遊世界》，讓親子能夠在校園裡輕鬆親近表演藝術，感受藝術與生活的融合，使文化美學深入市民生活。更多活動訊息可至台中市政府文化局官網（https://www.culture.taichung.gov.tw/）及各文化中心、圖書館官網查詢。
(撰文、攝影：台中市政府)
