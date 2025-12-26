東勢「許良宇圖書館」開館

東勢「許良宇圖書館」於歲末時節溫暖啟用，獻給東勢、獻給台中市民的一份「愛的禮物」。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

東勢「許良宇圖書館」二十六日於歲末時節溫暖啟用，獻給東勢、獻給台中市民的一份「愛的禮物」。市長盧秀燕說，這是一座愛的圖書館，它向上、向下延伸，照顧山城所有學子。象徵公共建設的完成，城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

盧秀燕說明，她把許良宇圖書館定義為一座「愛的圖書館」。許爸爸、許媽媽決定捐贈這座圖書館，這是對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛，再把這份愛傳遞到最需要的地方。

東勢地區原有圖書館，建築較老舊，已不敷使用。許爸爸、許媽媽提出要在東勢蓋圖書館時，我們感受到許良宇對故鄉的思念與關懷。冥冥之中，這座圖書館就應該建在東勢，這份愛延伸到偏遠地區。

許爸爸、媽媽說，「良宇還活著。」他的精神永在，持續回饋社會、服務大家、守護眾人。（記者徐義雄攝）

許良宇的生命雖然已經逝去，他依然活著在大家心中。正如許爸爸、媽媽所說：「良宇還活著。」他的精神永在，持續回饋社會、服務大家、守護眾人。

建築師的設計將許良宇的名字高高置於圖書館上，就像山城的一座燈塔，一座愛的燈塔，守護、照亮著大家，他的光輝與愛永遠留存。

立法院副院長江啟臣表示，很榮幸見證許良宇圖書館的啟用，它將延續許良宇勤學回饋的精神，照顧山城學子。

文化局指出，許良宇圖書館的誕生，源自一個家庭最真摯的情感與深切的期盼。紀念一生熱愛閱讀、關心社會的企業家許良宇先生，許景堂、李碧虹伉儷秉持兒子「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐一點二億元，市府編列逾七千三百萬元進行裝修與停車場經費，龍寶建設承接這份珍貴託付，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾三千七百萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

化思念為大愛的許景堂、李碧虹伉儷，為延續許良宇的精神，館方特別於圖書館二樓規劃「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作與喜愛的書籍。

文化局指出，這份「愛的禮物」能夠完整呈現，來自眾人齊心接力的善意。龍寶建設張麗莉董事長秉持「共善共築」的初心，結合ESG循環理念，攜手戴育澤建築師、圓境設計劉易鑫總監與多位共善夥伴，從空間規劃到施工細節皆以「人」為核心出發，兼顧安全、友善與智慧節能。

中市圖說明，落成的許良宇圖書館為三樓的建築，以分齡、分眾規劃設計，為不同閱讀族群提供專屬的閱讀空間。

許良宇特展區之外，還有兒童閱覽區、親子共讀區、期刊報紙區、青少年閱覽區及開架閱覽區等。館內同步導入全館手機借書服務，設置全市首座結合停車場的「還書得來速」。