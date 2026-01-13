東勢、麥寮、元長同步升級 劉建國：打造友善安心步行環境

立委劉建國日前邀請署長吳欣修，前往雲林縣實地會勘多項人行環境改善工程，涵蓋東勢鄉、麥寮鄉及元長鄉三項重要計畫。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為全面提升雲林縣人行環境安全與公共空間品質，立法委員劉建國日前邀請內政部國土管理署署長吳欣修，前往雲林縣實地會勘多項人行環境改善工程，涵蓋東勢鄉、麥寮鄉及元長鄉三項重要計畫，總經費約新臺幣9,150萬元，期望透過中央與地方協力，打造安全、連續且友善的步行空間。

劉建國爭取總經費約新臺幣9,150萬元，期望透過中央與地方協力，打造安全、連續且友善的步行空間。（圖／記者蘇榮泉攝）

吳欣修表示，感謝劉建國委員長期在中央支持相關建設預算，國土管理署持續協助地方政府推動人行環境優化、道路品質提升及通學步道建設。本次會勘三項工程，國土署將全力支持地方完善設計與後續執行，確保工程兼顧安全、實用與整體景觀，提升民眾日常行走品質。

廣告 廣告

劉建國指未來將持續與中央及地方合作，推動更多友善行人政策，讓雲林成為更宜居的生活城市。（圖／記者蘇榮泉攝）

其中，東勢鄉東勢東路人行步道工程，施作範圍為北環東路至內環東路交叉路口段，規劃以實體型人行道為主，打造安全且連續的步行動線，工程長度約700公尺，總經費約4,500萬元，可有效改善既有道路人車混行問題。

元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫，全長約240公尺，總經費約1,000萬元，將強化長者與居民日常通行安全，提升社區整體生活機能。（圖／記者蘇榮泉攝）

麥寮高中周邊人行環境改善工程，範圍自中興路麥寮高中前，經麥寮鄉公所至泰順路口，全長約1,000公尺，道路寬度約17公尺，總經費約3,650萬元。工程內容包含設置安心通學步道、配置A型與C型無障礙斜坡道，並在保留或移植既有樹木的前提下，於人行道側設置1.2公尺公共設施帶，確保人行道淨寬，並結合綠美化設計，營造友善校園周邊環境。

劉建國指出，人行環境是最貼近民眾生活的基礎建設，透過完善的步行空間設計，不僅能保障長者與學生通行安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫，位於長南、長北村集會所及老人日照中心南側道路，起點自集會所與長北公園交會的T字路口，向東延伸至元北路二巷路口，全長約240公尺，總經費約1,000萬元，將強化長者與居民日常通行安全，提升社區整體生活機能。

劉建國指出，人行環境是最貼近民眾生活的基礎建設，透過完善的步行空間設計，不僅能保障長者與學生通行安全，也有助於提升社區景觀與生活品質。未來將持續與中央及地方合作，推動更多友善行人政策，讓雲林成為更宜居的生活城市。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！