東北亞也不平靜！北韓今證實西部海域「實彈演習」 射程逾2千公里

北韓官媒《朝中社》今證實，北韓昨在西部海域進行遠端戰略巡航飛彈發射訓練，北韓領袖金正恩到現場觀摩。

北韓證實昨發射飛彈。 （圖／美聯社）

報導指出，戰略巡航飛彈沿著預定軌道分別飛行10199秒和10203秒，並擊中了靶標。這次訓練旨在檢驗遠端飛彈部隊的反擊應對態勢和戰鬥能力，使飛彈兵熟練機動和火力任務執行程序，檢查相關戰略武器系統的可靠性。報導稱，金正恩對訓練結果表示極大滿意，他強調，「我黨和政府將一如既往地集中一切力量，無限度地、持續地加強和發展國家核戰鬥武力。」

南韓媒體《韓聯社》分析指，推估這次飛彈飛行距離超過2000公里，南韓統一研究院資深研究委員洪珉分析指出，這次發射的很可能是「箭矢-1」飛彈改良版，意在彰顯對日本全境的「反擊能力」。

報導指出，從《朝中社》發佈的發射現場照可見，飛彈從地面發射台發射升空後擊中目標建築，南韓國防安全論壇（KODEF）分析稱，飛彈穿過建築物的窗戶並在底層內部引爆，導致建築物崩塌，意味著這次發射旨在檢查飛彈精準度和最大威力。

報導指出，考慮到北韓一直主張遠端戰略巡航飛彈可攜帶核彈頭，且這次北韓使用「發射訓練」這一表述，不排除飛彈處於「實戰部署狀態」的可能性。

