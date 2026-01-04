東北亞地緣政治烽火再起

東北亞情勢近期升溫，地緣政治烽火再起。4日，就在韓國總統李在明訪問中國之際，北韓朝日本方向發射飛彈。此外，俄羅斯宣布於1月1日到3月1日在日本北方四島周邊海域進行射擊訓練，這些動向醞釀一股中國結合北韓、俄羅斯的軸心同盟氛圍。

之前，日本首相高市早苗的「台灣有事」言論一出，中國隨即表達強烈抗議，並陸續採取反制措施。然而，此議題反而推升高市內閣的支持率。日本政府進一步提出高達9兆日圓的防衛預算，創下歷史新高，顯示其在區域安保上正加速調整方向。在美國川普總統言及的中美「G2」國際結構下，日本明確表態深化與民主陣營的戰略連結。

廣告 廣告

對此，中國學者指出，日本試圖「台海日本化」，已對中國所主張的「一中原則」構成挑戰。與此同時，東北亞局勢亦出現連動效應。韓國日前宣布於2025年12月在黃海新設西部海域及濟州圈的廣域警備區，進一步強化海上執法與警備能量，突顯東北亞緊張態勢升高。灰色事態的範圍從釣魚台往南擴及台海，往北擴大到黃海。

中國對台軍事演習近年來已趨於常態化，並持續透過演練推進「台海內海化」的操作模式。相關作為被視為北京在軍事與法理層面逐步強化對台海的主張與實控能力。在此脈絡下，中方長期以一中原則作為政策基礎，將台海議題框架為兩岸關係範疇內的事務。然而，隨著高市採取較為鮮明的防衛政策立場，「台海日本化」的質疑開始出現。

一旦台海議題被納入美日安保範圍或更廣泛的國際安全框架，台海局勢將升高為國際議題，牽動更多國家與行為者的介入。在此情況下，日本可能被迫提出更明確的對台策略與安全立場，進而改變現有東北亞安保互動格局，對中國既有的對台戰略布局帶來新的挑戰。

然而中國在東北亞因應日本、韓國與台灣等不同對象時，採取差異化策略，分別展現硬中帶軟、以柔性為主與強硬施壓等手段，其總體目標被視為削弱美國在東北亞建構的同盟體系。

韓國總統李在明於4日訪問中國期間表示，韓國將遵守一中原則。中方則要求韓國不得支持台獨，並在涉日議題上保持克制。由於駐韓美軍被視為美國在印太地區的重要戰略據點，其任務範圍亦涵蓋「台灣有事」等情境，使韓國在區域安全議題上的動向備受關注。

對中國戰略設定而言，韓國被視為可短期收編和協商的對象，日本則被定位為需進行中長期戰略競逐的主要對手。至於台灣，因涉及中國的國家核心利益，被置於高度敏感且不可動搖的戰略層級。整體而言，東北亞地緣政治正持續朝向複雜化演變。（作者為中國文化大學政治系教授）