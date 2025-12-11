東北亞對峙 川普未必挺日抗中

繼中日武裝對峙衍生「雷達照射」風波後，9日中俄在日本周邊舉行聯合戰略巡航，行動路線包圍琉球群島。2天後，美日舉行聯合軍事演練，日本3架F-35、3架F-15戰機及美國2架B-52轟炸機參加。東北亞呈現「中俄vs美日」對峙態勢，但軍事根源是政治，此番對峙究竟是「到此為止」還是「火上澆油」，川普態度是關鍵。

回顧日相高市早苗「台灣有事論」後一連串的事件，如果說北京高分貝發表抗議、呼籲人民暫勿赴日、重新頒布日本水產品禁令、取消日本在大陸藝文活動等，尚屬雙邊層面，那麼解放軍升高戰備狀態，並密集在黃海、東海舉行軍事演習，無疑令影響擴及區域多邊層面。因此，即便此次中俄聯合巡航是年度例行科目，但還是被賦予了「集團對抗」的現實色彩。

整理此次中日外交危機的時間軸，美國政府一直處於「戰略模糊」狀態，這不僅是因戰略模糊就是美方一貫對台立場，也因川普對習近平、高市兩位「好朋友」需保持左右逢源的平衡策略。11月下旬習近平、川普、高市「接力」通電話後，高市近日主動表達希望與川普見面討論中國問題。為何高市突然變主動？雷達照射事件應是觸發點。

合理推測，上次川習通話時，北京或許已向美方「交底」，表示接下來可能會在軍事層面對日有所回應，希望美方理解，但不會將具體行動透露給美方，而川普基於外交策略考量未必會將北京「交底」內容向高市轉述，或僅是模糊帶過。

上述兩重訊息差很可能造成日方誤判，才出現雷達照射的突發事件，令高市感到「代誌大條」，急求與川普見面。

面對高市的求救，川普會對「日本小妹妹」投以關愛眼神嗎？恐怕未必。這是因為在川普政府新版《國家安全戰略》之下，首次將中美定義為「近乎對等」的關係，既不是對手、也不是敵人、亦不是夥伴，大意是指中國已足以強大到，美方任何動作都必須將中方可能的回應作為優先考量。在國際政治中，「優先性」是非常重要的概念，這與「偏向性」有所差別。在當下，美國當然偏向日本，但優先考慮中國。

從3個動作中，可預判川普不會一面倒的「挺日抗中」：一，最新版美國「國防授權法案」刪除了「邀請台灣參加環台軍演」的文字；二，美國戰爭部X專頁近日發文紀念珍珠港事件84周年，強調「我們永不忘」；三，中美軍事對話未受影響，10日舉行「兩軍檔案合作」視訊會議，內容是協助美方查找抗日戰爭以來美軍在華失蹤人員遺骸。

後兩點非常有趣，似乎說明延續「抗日」的歷史記憶已經成為美中兩軍的合作共識或共同話語了。（作者為智庫研究員）