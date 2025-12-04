東北季風今持續影響！回溫時間點曝光 專家提下週又增強轉涼

東北季風今天持續影響，明天其減弱後氣溫可望回升，多數地區轉為晴到多雲。（示意圖，本刊資料照）

東北季風今（5）日持續影響，全台天氣偏涼，北部、東北部及東部有局部短暫雨。明（6）日季風減弱，氣溫可望回升，多數地區轉為晴到多雲，但早晚仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，下週一（8日）東北季風將再度增強，水氣變多、氣溫略降，北部與東半部迎風面降雨機率提升。

中央氣象署表示，受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣偏涼，其他地區清晨與夜間也偏涼。基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部及恆春半島、馬祖也可能出現零星降雨，其餘地區與澎湖、金門則為多雲到晴。

東北季風將稍微減弱，各地氣溫有回升趨勢，但早晚仍偏涼，中南部仍需留意日夜溫差。全臺大多為晴到多雲，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島仍有少量零星短暫雨。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄透露，最新模式顯示下週一（8日）東北季風將再度增強，水氣增多，北部與東半部迎風面有局部降雨、氣溫略降。從下週二（9日）開始，季風逐日減弱，迎風面降雨機率與範圍也會逐步縮小。

