東北季風今晚南下 北台轉濕涼





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(24)日)各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。各地區氣溫為：北部15至31度、中部15至32度、南部16至32度、東部15至31度。

吳德榮指出，明(25)日)乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇，週三(26日)「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；明日、週三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五(28日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日(29、30日)大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；週五起西半部清晨因輻射冷卻加成、而帶來低溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方的熱帶擾動發展中，將進入南海，偏西朝越南方向進行，對台無影響。

