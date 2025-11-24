東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨降雨機率提高，周二深夜到周三清晨將是本波最低溫，各地可能下探 14 至 18 度。氣象署提醒，本週至下週仍有兩波東北季風接力報到，北部與東北部將反覆出現短暫雨勢，日夜溫差也將拉大。

圖／中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨降雨機率提高。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署 Facebook）

廣告 廣告

氣象署預報員朱美霖指出，今天白天台灣大多晴朗溫暖，但隨北方高壓接近，午後風向轉為東北風，傍晚後北海岸、大台北山區及東北部開始出現降雨。今晚至明晨，大台北、桃園以北與竹苗山區降雨明顯增加，花東亦有局部降雨。

她說，這波冷空氣將在周二晚間到周三清晨達到最強，北部與東北部白天高溫僅 20 至 22 度，清晨低溫可能落在 14 至 16 度；中南部雖較乾，但早晚同樣偏涼。周三、周四期間南方雲系北移，中高層水氣增加，北部、東半部降雨再度增多，中南部也有短暫雨。周五至周六東北季風減弱，天氣短暫回穩，然而下周日新一波東北季風又將接近，全台再度轉涼。

此外，菲律賓東方海域已有熱帶性低氣壓發展，其外圍水氣可能在周三、周四間接影響台灣，但目前仍以 “高層水氣增加” 為主，不直接侵台，後續動態仍須觀察。

在溫度方面，朱美霖表示，今天白天全台高溫約 25 至 26 度，但傍晚起東北季風增強，入夜後降溫速度快，未來兩天日夜溫差顯著，提醒民眾注意保暖。沿海地區今日晚間起風浪也會增強，明天白天至晚間浪高均明顯提升。

除了短期變化，氣象專家林得恩也提到，今年冬季的背景氣候已出現「反聖嬰」訊號增強。美國國家氣象局氣候預報中心（CPC）11 月最新模擬結果顯示，自 9 月以來反聖嬰傾向持續加強，今年 10 至 12 月發生機率已衝破 80%，並可能延續至明年 2 月（機率約 50% 以上）。

圖／氣象專家林得恩表示，今年冬季的背景氣候已出現「反聖嬰」訊號增強。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

林得恩說，依照過去統計，反聖嬰發生時，冬季東北季風較容易增強並往南推展，台灣北部及東北部的冬雨會增加，中南部則相對偏乾。此外，低溫事件出現的機率也會上升，簡單來說，「冷冬」發生的可能性約達六成。

綜合短期與季節分析，氣象署提醒，北台灣未來一週天氣偏濕冷，南台灣則需留意日夜溫差；同時，因反聖嬰背景存在，今年冬季仍要關注冷空氣南下頻率與強度的變化。

更多引新聞報導

TWICE清晨返韓掀暴動！上百粉絲徹夜卡位 子瑜素顏現身「點頭回應」太可愛

李多慧高鐵站大解放！貼身上衣藏不住「兇猛曲線」 16秒晃片全網暴動

