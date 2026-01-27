東北季風伴隨華南雲雨區東移 清晨北東濕涼白天起雨勢漸緩

清晨北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星小雨，大臺北山區及基隆北海岸雨勢較大，白天起新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣。（圖：氣象署網站）

氣象署表示，今天（28日）受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度，應適時增添衣物以免著涼。

降雨方面，清晨受華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星小雨，大臺北山區及基隆北海岸雨勢較大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩，今天上午之前3000公尺以上高山，有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車應注意路況安全。離島天氣：澎湖多雲時陰，17至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖陰時多雲，10至13度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風影響，北部、中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷，中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。

吳德榮指出，明天至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明天北微涼、中南舒適，週五、週六各地晴暖舒適，連日早晚氣溫低，日夜溫差大。週六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至下週二冷空氣影響，北台偏冷，下週日、週一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下週三至週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、週四清晨，臺北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。這兩波冷空氣雖然都不強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。