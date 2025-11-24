東北季風來了！迎風面偶雨北臺灣轉涼 還有下一波恐探12度

東北季風南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（25日）東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及臺東高溫25至28度，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，早出晚歸請適時增添衣物。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨東北季風南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。今天西半部天氣多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮指出明天東北季風減弱，各地晴朗穩定；北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將出現13度左右的最低氣溫。週四另一波東北季風挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。週五水氣東移轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；週五至下週日清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。下週一迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨機率，背風面晴朗穩定。

吳德榮表示熱帶低壓今天將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴，向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。