東北季風來襲！多地空品亮橘燈 晚起恐有降雨

今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。

降雨方面，氣象署預報，今天水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島，轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。

風浪方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東沿海空曠地區、恆春半島及各離島局部地區，有平均風6級或8級以上強陣風發生；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高普遍2至3米，海邊活動請多加留意。

第27號輕度颱風天琴，位於鵝鑾鼻南方約1,160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，可能挾帶境外污染物影響本島及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。中南部位於下風處，污染物易累積；台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

