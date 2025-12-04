東北季風來襲！太平山僅4度「遊客穿羽絨戴手套」 雲林最低溫12.6度

東北季風來襲，全台溫度驟降，民眾紛紛穿上厚重禦寒裝備以抵禦寒意。宜蘭太平山區4日清晨溫度僅4度，水氣霧氣瀰漫，能見度極低。北台灣溫度普遍降至21度以下，中南部受冷空氣影響較小但日夜溫差大。花蓮最低溫達15度，體感溫度更低至13度。此波東北季風先濕後乾，全台天氣明顯轉涼，平地最低溫出現在雲林，清晨僅12.6度。

太平山區4日清晨7點多時分，水氣濃厚，溫度僅有4度，體感溫度可能更低，與平地溫差極大。登山遊客無不全副武裝，穿上厚重防風羽絨外套，戴上毛帽和手套，以抵禦寒冷。雖然水氣和霧氣豐富，但因溫度尚不夠低，目前尚未出現降雪跡象。

氣象署表示，北台灣地區溫度普遍降至20度以下，民眾感受到明顯涼意。相較之下，中南部地區受到冷空氣影響較小，但仍呈現日夜溫差大的天氣型態。花蓮地區最低溫達15度，體感溫度更低至13度，當地民眾騎車時都穿上厚外套，戴口罩保護口鼻，有些人甚至戴上手套防止手部凍傷。

這波東北季風的特點是先濕後乾，導致全台天氣明顯轉涼，溫度大幅下降。平地最低溫出現在雲林，僅有12.6度，新北石碇也只有13.3度，其他地區最低溫約在13至15度之間。

5日氣溫仍然偏低，不過週末東北季風將有減弱跡象，白天氣溫會逐漸回升。然而，下週一將有另一波東北季風增強，北台灣預計再度轉為濕冷。受到東北季風持續影響，天氣將越來越涼，溫度也會越來越低，民眾需做好準備，留意氣溫變化，適時調整穿著，做好保暖工作。

