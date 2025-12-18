東北季風來襲！宜蘭縣大雨特報 一路下到晚上

東北季風影響，氣象署發布大雨特報，提醒今(18)日宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。此外，明天(19日)開始南方水氣通過台灣上空，全台有雨持續到週六。

氣象署發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(18日)東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

氣象署指出，明天(19日)開始南方水氣通過台灣上空，全台均有降雨機率，週六(20日)將會是水氣影響最明顯的時刻，各地天氣不穩定，提醒民眾外出記得帶傘。

