東北季風來襲 澎湖輪明天取消2航班

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年入秋最強一波東北季風今(17)日報到，台灣航業高雄分公司宣布，往來高雄-澎湖間「澎湖輪」受東北季風影響海象不佳，取消11月18日(二)往返高雄及澎湖間航班，共計取消2航班。

根據中央氣象署發布訊息，今東北季風增強，是入秋後抵達台灣最強一波冷空氣，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

