東北季風來襲！「3縣市」雨彈狂炸至晚上 降雨熱區曝

中央氣象署於12月25日下午14時30分發布大雨特報，針對基隆市、新北市及宜蘭縣警告，因受到東北季風的影響，這三個地區預計將有局部大雨。氣象署指出，降雨將持續至今晚，並提醒民眾出行時需注意天氣變化。

3縣市大雨特報。（圖／氣象署）

根據氣象預報，今日大陸冷氣團南下，氣溫將顯著下降，北部及宜蘭地區的白天高溫僅有18至19度，整體感覺將會濕冷。預測今晚至明晨，中部以北及宜蘭的低溫將降至12至13度，南部及花東地區則在14至16度之間，空曠地帶的氣溫可能會更低。

此外，北部、東半部以及中南部山區的降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有可能出現較大的降雨。氣象署同時提到，中部及東部高山地區，海拔3000公尺以上的地方也有可能出現降雪或冰霰的情況。

中部及東部高山地區，海拔3000公尺以上的地方也有可能出現降雪或冰霰的情況。（資料圖／中天新聞）

